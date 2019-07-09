Лукашенко о слиянии Беларуси с Россией в одно государство: Нет такой необходимости
Глава белорусского государства не хочет даже разговаривать на эту тему
Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов.
Об этом заявил во вторник, 9 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
"Этого (объединяться в одно государство — Ред.) сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости", — сказал Лукашенко.
Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что не видит прогресса в переговорах по интеграции с Россией.
Новости "Сегодня" сообщали, что в конце мая 2019 Владимир Путин и Александр Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси. Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий.
В декабре 2018 Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.
Позже стало известно, что Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.
В то же время, в марте 2019 Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.
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