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Лукашенко о слиянии Беларуси с Россией в одно государство: Нет такой необходимости

9 июля, 11:54

Глава белорусского государства не хочет даже разговаривать на эту тему

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: president.gov.by

Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов.

Об этом заявил во вторник, 9 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Этого (объединяться в одно государство — Ред.) сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости", — сказал Лукашенко.

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Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что не видит прогресса в переговорах по интеграции с Россией.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце мая 2019 Владимир Путин и Александр Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси. Президенты двух стран приняли решение поручить правительствам разработать план действий.

В декабре 2018 Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Позже стало известно, что Владимир Путин хочет получить от своего белорусского коллеги отчет о том, что Минск сделал для развития создания Союзного государства России и Беларуси.

В то же время, в марте 2019 Лукашенко заявил, что, пока два государства не решат проблемы в двусторонних отношениях, ни о каком слиянии не может быть и речи.


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Тег Россия, интеграция, Беларусь, Лукашенко, союзное государство, Рапота

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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