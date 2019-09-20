"Танцы" закончились? Что означает экономическая интеграция Беларуси и России

Будет ли реализована экономическая конфедерация двух стран, и не завершится ли она поглощением Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

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Новость российских СМИ о том, что Россия и Беларусь стоят накануне подписания договора об "экономической конфедерации", взбудоражила информационное пространство Украины. Не станет ли этот шаг последним этапом перед полным и всеобъемлющим поглощением нашего северного соседа государством-агрессором? Этот вопрос наиболее часто мелькал в украинских СМИ после утечки информации о готовящемся подписании договора. Мнения экспертов сайта "Сегодня" на этот счет разделились.

Что там по программе?

Программа т.н. "экономической интеграции" двух стран, входящих, напомним, в Союзное государство, была парафирована главами правительств России и Беларуси еще в начале сентября. Однако о существовании документа и его содержании стало известно лишь на этой неделе. Российская пресса дала подробное (насколько это возможно, ввиду декларативности самого документа) описание плана интеграции экономик. Сопроводив его комментарием, что предполагаемая степень объединения выше, нежели в Евросоюзе: по сути, речь идет о создании конфедеративного государства.

Если кратко, то наиболее тесная интеграция предполагается в сфере таможенной политики и энергосфере. Так, СМИ пишут о создании едва ли не единой таможенной службы и единого регулятора энергорынка. Также, вроде бы, предполагается объединить платежные системы государств, унифицировать законодательство о защите инвестиций, обеспечить единый доступ к госзакупкам. Наконец, в документе говорится об унификации Гражданских кодексов обеих стран, утверждении единого Налогового кодекса и работе над общим гражданским законодательством Союзного государства.

При этом, как отмечает российская пресса, в документе, по большому счету, крайне мало конкретики. Что, в общем, не удивительно: проект является фактически декларацией. И даже моменты, выписанные в нем более-менее фактажно, всего лишь "технические требования" к предложениям и "дорожным картам", которые стороны должны будут представить друг другу в будущем. Предложения эти начнут актуализировать после подписания документа президентами двух стран (ожидается, в начале декабря нынешнего года – к 20-летию создания Союзного государства). А сама "экономическая интеграция" в полном объеме должна заработать с 1 января 2021 года.

Как "интегрировали" Беларусь

Отметим, что с учетом усилий, предпринятых Москвой для склонения Минска "к сотрудничеству", результаты на данный момент можно назвать весьма скромными. Напомним, что главным "кнутом", который Кремль использовал в последнее время для принуждения Беларуси к серьезным уступкам, стал "налоговый маневр". Россия намерена до 2024 года постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть, вместо этого подняв налог на добычу. Дело, вроде бы, внутреннее, однако все прекрасно понимают, что направлен этот "маневр" против Беларуси. По оценкам экспертов сайта "Сегодня", изменения российского законодательства в данной сфере лишь в этом году могут нанести Беларуси ущерб на уровне 300-400 миллионов долларов. В дальнейшем цифра будет возрастать. В правительстве Беларуси назывались цифры убытков в целом до 12 миллиардов долларов.

Сам же "кнут" появился, понятно, далеко не случайно. Во-первых, усиление давления на Беларусь стало лишь одной из составляющих изменения политики Кремля на постсоветском пространстве на агрессивную в целом. Во-вторых, маневр стал, скорее, ответом Москвы на крайне осторожные, выверенные, но результативные шаги Минска по избавлению от тотальной экономической и политической зависимости от России. Речь и о сокращении доли России во внешнеторговом балансе Белоруссии, и о ненавязчивой, но твердой отстройке Минска от "русского мира".

При этом "налоговый маневр" был самым мощным, но не единственным орудием Кремля. В запасе имелись и долги Минска, погашать которые без перекредитования в той же Москве Беларуси было весьма проблематично, и глубокая кооперация целых секторов российской экономики с российскими, что позволяло Москве время от времени давить на "болевые точки" Минска.

При таких условиях не удивительно, что Кремль в декабре прошлого года озвучил буквально ультиматум Минску: или тесная интеграция, вплоть до общей валюты и общих судов, или решайте созданные нами проблемы, как хотите.

И Минск решил их. По крайней мере частично. Как рассказал сайту "Сегодня" эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, финансовые дела Лукашенко поправил с помощью китайцев, предоставивших Беларуси кредит на поддержание финансовой системы и на развитие в размере, в общей сложности, 600 миллионов. Также в нынешнем году Минск закрыл вопрос внешнего долга.

Возможно, потому обнародованный план интеграции не включает в себя ни единую валюту, ни единые суды, как того менее года назад требовала Россия.

Что думают минчане о грядущей интеграции? Видео: Youtube/Усы Лукашенко

Повторение пройденного

При этом возможность его реализации на практике даже в таком объеме вызывает сомнения у экспертов "Сегодня".

"Беларусь будет саботировать те моменты в договоренностях, которые, по мнению Минска, несут угрозу попасть в большую зависимость от Российской Федерации, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Игар Тышкевич. – Скорей всего, Беларусь будет реализовывать такие программы, как улучшение инвестиционного климата, защита инвесторов, гармонизация своего законодательства в этой сфере с российским. И то потому, что российское, в свою очередь, гармонизируется с европейским. А в остальном мы увидим продолжение давней и привычной политической волокиты. Когда Москва пытается увеличить свое влияние на Беларусь, а Беларусь этому сопротивляется и старается найти для себя точки опоры помимо России", – отметил эксперт.

При этом он напомнил, что подобного рода декларации на протяжении последних двух десятков лет Москва "выбивала" у Беларуси уже не единожды. Большинство из проектов остались лишь на бумаге. К примеру, единая союзная валюта, согласно договору, подписанному в 2000-м году, должна была быть введена еще 11 лет назад.

Схожего мнения придерживается координатор Украинской национальной платформы Форума гражданского общества "Восточного партнерства", глава правления Совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

"Нынешний план необходимо рассматривать в контексте того, что происходило между Беларусью и Россией в последние лет пятнадцать-двадцать. Это своего рода "брачные игры", танцы "вокруг да около". Все эти шаги по утверждению дорожных карт, планов, проектов являются отдельными тактическими шагами, которые стратегически ничего не решают. Во взаимоотношениях государств сохраняется определенный статус-кво", – отмечает эксперт.

Правда, по словам Геннадия Максака, сейчас ситуация для Беларуси немного ухудшается, поскольку такие шаги Москвы, как налоговый маневр, очевидно, будут имеет негативные экономические последствия для Минска.

Так будет поглощение, или нет?

По мнению экспертов, не стоит преувеличивать угрозу и политической интеграции, а тем более – поглощения Беларуси Россией.

"Говорить о каком-то поглощении, утрате суверенитета – явное преувеличение. Политическая система Беларуси стабильна и способна нейтрализовать угрозы, исходящие извне. То есть ничего не изменится, происходит повторение того самого "вальса", который Москва и Минск уже давно танцуют друг с другом", – говорит Геннадий Максак.

По его словам, хотя России и хотелось бы действительно более тесной интеграции, чрезмерно давить на Минск она не будет.

"Россия не заинтересована в том, чтобы создавать сегодня искусственные политические кризисы в этой стране. В Москве понимают, что Минск остается стратегическим партнером России, что он лоялен. Разумеется, Кремлю хотелось бы получить больший политический контроль над Беларусью. Но там понимают, что при этом контроль должен быть ненавязчивым и эффективным. На данный момент Беларусь ведет себя не так, чтобы Кремлю хотелось бы силком ввести их в рамки, в которые белорусы идти явно не хотят. Зачем Москве рисковать и пытаться менять ситуацию, которая ее саму более или менее устраивает?" – отмечает эксперт.

Впрочем, есть и другие мнения. Так, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк отметил, что сегодня ситуация серьезно отличается от той, что наблюдалась на протяжении двух десятков лет.

"Пусть не обманываются те, кто считает, что у Лукашенко получится пропетлять и на этот раз так, как у него получалось ранее. Дело в том, что кардинально изменилась ситуация. Прежде всего изменился подход России. Сегодня Москва демонстрирует крайне агрессивную экспансионистскую политику на постсоветском пространстве. Это прочувствовали на себе в разных формах и Украина, и Грузия, и Армения. И, конечно, Беларусь. Россия долгое время в Беларуси действовала напористо, но осторожно, привязывая экономику соседней страны к своей экономике. И можно сказать, что сегодня без "тепличных" условий, которые имел Минск с подачи Москвы, белорусская экономика существовать не может. А потому Минск вынужден идти на условия России. И, я думаю, присоединение Беларуси к России, в том числе политическое, будет завершено", – говорит Андрей Миселюк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Беларусь и США договорились возобновить дипломатические представительства и обменяться послами.

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