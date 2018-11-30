Митрополит Павел об обыске СБУ в подсобном хозяйстве Лавры: "Что, коровы – террористки?"

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) прокомментировал обыск сотрудниками СБУ принадлежащего ему дома и подсобного хозяйства Лавры.

Его удивил обыск в подсобном хозяйстве. "Что, коровы – террористки? Овцы? Что искать там? Я не против, пусть ищут, может кому-то весной надо навоз, так будете знать, где взять для своей грядки", – иронизировал наместник.

Митрополит подтвердил, что в принадлежащем ему доме прошли обыски, и при этом отметил, что не посещал его уже 5 лет. "Сегодня (обыски – Ред.) были в доме, который действительно числится на мне, но с 2013 года я там ни разу не был", – сказал он, добавив, что проживает исключительно в Киево-Печерской лавре, а тот дом, который находится в его собственности, выставлен на продажу.

"И когда мне сделали тяжелую операцию – кто-то дал мне бактериологическое оружие – в 2014 году этот дом был разграблен. Вынесены были пять икон, забрали ящик водки, который там был. И я обращался в милицию, к прокурору, хотелось мне иконы вернуть, никто не обратил на это внимание", – рассказал священник.

"Сегодня, Слава Богу, посвятили, вы увидели, что там человеческой ноги не бывает. Правда, кто-то положил брошюру 2017 года. Но я там был только в 2013 году", – добавил митрополит.

Ранее сообщалось, что обыски в Лавре проводятся в рамках расследования уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии, в котором фигурирует наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел.

В уголовном производстве расследуется преступление, предусмотренное статьей 161 УК – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Уголовное производство открыто после одного из интервью митрополита Павла.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия, а именно обыски с целью выявить записи (тетради, блокноты, записные книжки, письма, документы) или электронные носители информации с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды.