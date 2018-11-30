Обыски СБУ у наместника Киево-Печерской лавры: стала известна причина

Сегодня, 13:18

Спецслужбы подозревают митрополита Павла в нарушении равноправия граждан

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото: lavra.ua
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Фото: lavra.ua

Обыски в Лавре проводятся в рамках расследования уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии, в котором фигурирует наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на судебное решение, которым было предоставлено разрешение на проведение обысков.

Ржищевский горсуд Киевской области по ходатайству прокурора Кагарлыкской местной прокуратуры дал разрешение на проведение обыска в квартире митрополита Павла, а также в Лавре.

В уголовном производстве расследуется преступление, предусмотренное статьей 161 УК – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Уголовное производство открыто после одного из интервью митрополита Павла.

В определении суда говорится "25 октября 2018 на хостинге YouTube-канале размещена видеозапись с интервью наместника Свято-Успенского Киево-Печерской лавры УПЦ Лебедя Петра Дмитриевича под названием" Митрополит Павел о Филарете: Он с бесом поцеловался".

Работники департамента защиты национальной государственности СБУ после просмотра указанного интервью сделали вывод о том, что Лебедь своими высказываниями нарушает равноправие граждан из-за их религиозных убеждений.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия, а именно обыски с целью выявить записи (тетради, блокноты, записные книжки, письма, документы) или электронные носители информации с целью выявления фактов, подтверждающих подготовку митрополитом умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды.

Напомним, сайт Сегодня сообщал, что Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры. Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Лавре.

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел уже обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей.

Напомним, ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефалии.
СБУ, митрополит, обыск, киево-печерская лавра, митрополит Павел, наместник

Вы сейчас просматриваете новость "Обыски СБУ у наместника Киево-Печерской лавры: стала известна причина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

У наместника Киево-Печерской лавры СБУ проводит обыск

Сегодня, 10:59

Обыски проводятся в рамках дела о нарушении равноправия граждан

Украина

Минкульт начал инвентаризацию мощей в пещерах Киево-Печерской лавры

Вчера, 03:42

Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре  
Загрузка...

Куда пойти

Фото: из открытых источников

В Киеве открыли локацию для детей - резиденцию святого Николая

Вчера, 12:59

Резиденция будет располагаться в Киево-Печерском заповеднике

Политика

Митрополит Савва / Фото: spc.rs

Агент "Юрек": почему глава Польской православной церкви отверг автокефалию Украины

18 Ноября, 04:20

Польскую православную церковь считали частью советского влияния

Другие новости

Андреевскую церковь намерены реконструировать до 2020 года

5 Ноября, 16:07

2020 год – крайний срок завершения ремонтных работ

Политика

vezha.org

Филарет рассказал, каким критериям должен соответствовать глава автокефальной украинской церкви

24 Октября, 23:58

Филарет подчеркнул, что намерен возглавить украинскую поместную православную церковь, если это доверит ему Архиерейский собор

Другие новости

Фото: Mikhail Palinchak

Митрополит Макарий: Мы жертвуем Андреевскую церковь Вселенскому патриарху

17 Октября, 13:33

УАПЦ пообещали дать взамен другой собор

Украина

"Семинаристы" в спортивках: полиция задержала у Киево-Печерской лавры 122 человека

14 Октября, 19:35

Мужчины не сопротивлялись задержаниям, часть из них уже отпущена 
Загрузка...