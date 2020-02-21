"Мне дико было наблюдать": Разумков отреагировал на события в Новых Санжарах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал дикостью события в Новых Санжарах, где люди пытались помешать доставить в медучреждение украинцев, эвакуированных из Китая. Об этом он сказал сразу после открытия утреннего пленарного заседания парламента.

Он акцентировал внимание украинцев на том, что это были, в первую очередь, граждане Украины, и не важно, заражены или нет.

"Давайте не забывать, что Украина всегда была очень толерантным государством. И мне даже не удивительно, мне дико было вчера наблюдать, как и большей части, 99% наших сограждан, что происходило с нашими гражданами, которые вернулись из Китая. Нашими, подчеркну. Во-первых, они здоровые, и я надеюсь, что так будет и в течение 14 дней, когда пройдет карантин, и все смогут спокойно вернуться в свои дома. Однако даже, если бы кто-то из них был болен, заражен этим вирусом, это наши граждане, такие же, как мы с вами в этом зале и в этом государстве. Не дай Бог кому-то из тех, кто вчера блокировал их перемещение, чтобы среди них были их родственники, близкие, и на этом месте может быть каждый", – сказал Разумков.

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Он призвал украинцев слышать друг друга, оставаться людьми и думать, как объединить страну. Спикер считает, что эти события в Новых Санжарах будут уроком для Украины и в частности для тех, кто в этом был замешан.

"А нашим гражданам, которые вернулись из Китая, – как можно быстрее вернутся к родным и близким", – подытожил свое выступление глава парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенные столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

В свою очередь президент Владимир Зеленский был в шоке от происходящего и выступил с обращением к украинцам. Его удивило, как в Украине встречали своих соотечественников, и он привел в пример, что даже в Казахстане к самолету с этими украинцами было лучше отношение.

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