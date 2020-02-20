Эвакуированные из Китая украинцы уже дома: все, что нужно знать

19 февраля в Китай наконец-то отправился спецборт, предназначенный для эвакуации украинских граждан из карантинной провинции Хубэй. Эвакуация прошла успешно – на данный момент все пассажиры уже находятся в Украине. Заболевших или пострадавших среди эвакуированных нет. Читайте все подробности в специальном материале сайта "Сегодня".

В самолет пустили не всех

Чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 и убедиться, что на борту не будет инфицированных, в Украине создали оперативный штаб по предупреждению занесения и распространения заболевания. По прилете всех эвакуированных ждет 14 дней карантина, где их будут охранять лучше, чем в тюрьме.

"Помещения с эвакуированными будут усилены – будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. В охране этой территории ежедневно будут задействованы 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", – отметили в министерстве.

В 16:26 в китайском городе Ухань началась регистрация на рейс PQ7302, которым украинцев эвакуировали из Поднебесной. Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, вместе с украинцами смогли эвакуироваться и обратившиеся за помощью иностранцы. Это граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

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Но в самолет пустили не всех: как сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина", в Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не были допущены на борт четыре человека: трое украинцев и одна иностранка. В итоге в Украину улетели 73 человека – 44 украинца и 29 иностранцев. Те, кого не взяли на борт, находятся под наблюдением китайских врачей, они на постоянной связи с консульской службой.

Самолет вылетел из Уханя в 18:30 и должен был приземлиться в "Борисполе" 20 февраля в 8 утра. Однако, обогнув оккупированный Крым, он взял курс не на Одессу и потом – на Киев, как планировалось изначально, а повернул на Днепр в направлении Харькова.

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Пока на электронном табло "Борисполя" один за другим появились несколько сообщений о том, что рейс PQ7302 задерживается, самолет какое-то время с кружил в треугольнике Днепр – Полтава – Харьков: в общей сложности, было сделано десять кругов. Как выяснилось позднее, виной тому были погодные условия – из-за тумана очень сильно упала видимость.

В то время, когда самолет нарезал круги над аэропортом, к харьковскому аэропорту съехались машины скорой помощи с экипажем в защитных костюмах, а также несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Но в 09:37 самолет все-таки прибыл в аэропорт "Борисполь".

Впрочем, как оказалось, борт приземлился в Киеве всего лишь на дозаправку. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, дальше самолет отправится в Харьков. На борту все здоровы и могут продолжать полет.

Наконец, в 12:00 борт приземлился в Харькове, где самолет встречали в аэропорту спецмашины и медицинские работники в масках.

А в это время в Санжарах

Параллельно не менее драматические события развивались в райцентре Новые Санжары Полтавской области, где начались столкновения местных жителей с силовиками. Причина – местным жителям стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев якобы везут в Санжары и разместят в госпитале, который находится в центре города. Как отмечали очевидцы, на трассе Полтава – Кременчуг в районе Лелюховки еще с ночи люди заблокировали дорогу на Новые Санжары – трассу перекрыли несколько автомобилей и прицепы. Пропускали исключительно местных жителей.

К городу стянули внушительные силы Нацгвардии при поддержке бронетехники.

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Между тем, как оказалось, эвакуированных планировали разместить не в самом городе, а в загородном медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Но это не остановило протесты, даже наоборот – протестующие начали жечь шины, столкновения между местными жителями и силовиками возобновились с прежней силой. По мнению жителей Новых Санжар, медицинской центр, где планируется разместить эвакуированных, не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.

"Людям ничего не объясняют, сейчас на трассе собралось более тысячи человек. Активных полиция уже начала "паковать" в автозаки. Один из полицейских сказал, что они ничего не знают, у них операция "Карантин". Никто из представителей властей к людям не вышел", – рассказал журналистам полтавского издания Kolo местный житель Андрей.

Полиция также перекрыла все въезды в Новые Санжары и выезды из окружающих сел. В радиусе 10 километров заторы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан уважительно отнестись к эвакуированным из Китая украинцам и поддержать их, а не препятствовать их возвращению на родную землю. Он напомнило том, что когда Франция эвакуировала людей из Уханя в один из городов, реакция местных жителей была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации.

"Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они – почти как дети", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находился и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он был единственным представителем от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00 и 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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