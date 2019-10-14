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Могерини объяснила, чего министры иностранных дел ЕС ждут от Пристайко

14 октября, 12:36

Европейцы получат хорошую возможность узнать планы Киева

Вадим Пристайко и Федерика Могерини

Вадим Пристайко и Федерика Могерини / Фото: МИД Украины

Встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны.

Об этом высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, где среди прочих главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать и украинский вопрос.

"Для нас это будет возможность услышать от него (Пристайко) о планах новой администрации, нового правительства в отношении реформ. Как вам известно, ЕС – основной, кто поддерживает украинские реформы, а также территориальную целостность и суверенитет страны. Поэтому для нас это будет хорошая возможность обсудить с ним, каковы перспективы для страны", – отметила высокий представитель.

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При этом Могерини подчеркнула, что для нее лично "важно удерживать внимание Европейского Союза и международного сообщества" на ситуации в Украине.

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Напомним, нескролькими днями ранее Могерини объяснила, почему внимание Европы к Украине не слабеет .

Также напомним, что высокий представитель напомнила, что Крым и Донбасс – это Украина .

Мы также писали, что в июне она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским, после которой Могерини заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе.

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переговоры Евросоюз могерини Вадим Пристайко

Источник: Интерфакс-Украина

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