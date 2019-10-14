Могерини одобрила озвученный Пристайко план урегулирования конфликта на Донбассе

Фото: REUTERS/Yana Paskova

Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования конфликта в Украине.

Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

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"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины", — сказала она.

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, что встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны .

Как сообщали новости "Сегодня", руководство НАТО посетит Украину. Вадим Пристайко рассказывал, что во время визита представители альянса побывают в Киеве и Одессе. Планируются встречи с военнослужащими и с военно-политическим руководством государства.

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