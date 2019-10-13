Руководство НАТО посетит Украину: Пристайко рассказал детали

Во время визита представители НАТО побывают в Киеве и Одессе

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Визит в Украину делегации представителей Североатлантического совета НАТО связан с вопросом безопасности в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Радио.Свобода.

"Визит Североатлантического совета, а так называется руководящий орган НАТО, в Одессу и в Киев – это как раз свидетельство и желание послов стран альянса понять ситуацию в Черном море. Вопрос черноморской безопасности – это как раз тема нынешнего визита НАТО в Украину. Получение помощи на черноморском фронте – это и есть для нас сейчас приоритет", – сказал министр.

По его словам, представители НАТО в Одессе побывают на иностранных военных кораблях. Там они встретятся с руководством, украинскими моряками и курсантами. Затем поедут в Киев, где встретятся с военно-политическим руководством государства.

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"Мы надеемся, что обе эти части позволят им получить четкое представление и утвердить, например, пакет помощи Украине в Черном море, который так и называется "черноморский пакет", предложенный альянсом Украины", – добавил глава МИД.

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Напомним, что визит представителей НАТО в Украину ожидается в конце октября. Участие в мероприятии будет принимать и президент Владимир Зеленский.

Также "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

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