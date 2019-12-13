Могут быть даже жертвы: Аваков рассказал о патрулировании Донбасса с боевиками

/ Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о совместном патрулировании Донбасса во время выборов в ОРДЛО, если они будут организованы. В патруль будут входить два человека от Нацполиции Украины, один от ОБСЕ и два представителя территориальных общин. Министр не исключил, что внутри самих патрулей могут быть серьезные проблемы. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба МВД.

"Всем не нравится "формула Штайнмайера", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут происходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украины. С другой стороны, в Минских соглашениях записана "народная милиция", которой нигде не существует в нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует т.н. "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы снова ищем компромисс", – сказал он.

Аваков отметил, что вариант совместного патрулирования во время проведения выборов был взят из опыта мировых конфликтов, и украинская сторона готова обеспечивать правопорядок в ОРДЛО. Однако он не исключает и проблем в этом процессе.

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"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: двое – из Национальной полиции Украины, один человек – из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы. Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период такой специальной сложной полицейской миссии. Он длится недолго, он очень тяжелый для самих полицейских, может вызвать гигантские конфликты внутри и даже жертвы, потому что схватки все равно возникают. Но, пожалуй, другого пути нет, и это наиболее минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", еще до "нормандских переговоров" в Париже президент Владимир Зеленский встречался с организаторами Евромайдана. Один из участников встречи Евгений Сердюк рассказал, что глава государства собирался предложить в Париже вариант "муниципальной стражи" на Донбассе.

Смотрите также в сюжете об итогах "нормандских переговоров" по Донбассу:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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