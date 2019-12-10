Не "народная милиция": Аваков рассказал, кто будет патрулировать границу с РФ

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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После окончания саммита в "нормандском формате" министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на вопрос журналиста о том, кто и при каких условиях будет контролировать государственную границу Украины и РФ на Донбассе.

В комментарии "Громадському" он заявил, что Нацполиция Украины зайдет на оккупированные территории Донецкой и Луганской области только тогда, когда Россия выведет оттуда все незаконные вооруженные формирования. При этом, по словам главы МВД, наши полицейские готовы патрулировать границу патрулировать с "представителями территориальных общин".

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На уточняющий вопрос корреспондента, кого он имеет в виду, будет ли это так называемая "народная милиция", министр ответил: "Я же вам сказал – территориальных общин". При этом добавил, что Киев настаивает на безопасности – а потом уже выборы.

"Мы не за месяц до выборов возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать и уменьшать – и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", – сказал глава МВД.

Напомним, после окончания переговоров в Париже Владимир Зеленский заявил, что у него с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы. Президент РФ подтвердил разногласия с коллегой по этому вопросу.

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