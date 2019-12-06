"Муниципальная стража" на Донбассе: Зеленский везет в Париж любопытное предложение

Участник встречи с главой государства рассказал об идее, которую хотят озвучить на "нормандской" встрече

/ Фото: president.gov.ua

5 декабря президент Владимир Зеленский встречался с организаторами Евромайдана и рассказал о планах предложить на "нормандской" встрече в Париже создание на оккупированных территориях Донбасса "муниципальной стражи", в том числе с участием представителей боевиков.

Об этом сообщил Еспресо.TV участник встречи Евгений Сердюк.

По его словам, украинская сторона имеет вариант, при котором "муниципальными стражами" будут украинские нацгвардейцы совместно с представителями ОБСЕ и оккупационного режима. Зеленский на встрече сделал важное замечание, что речь идет о тех лицах с территории ОРДЛО, которые "не стреляли, не убивали" и не участвовали в боевых действиях.

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Президент Украины отметил, что это одна из идей его команды, с которой он едет в Париж на переговоры.

В то же время глава государства не уточнил активистам Майдана, как будут распределяться места от Украины, ОБСЕ и ОРДЛО в этой "муниципальной страже".

Как сообщали новости "Сегодня", на встрече с активистами президент также пообещал не предать интересов Украины на саммите в Париже.

Смотрите недавнее видеообращение Зеленского относительно будущих переговоров в Париже:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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