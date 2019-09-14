"Могут хорошо поладить": что в США ждут от встречи Трампа с Зеленским

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На днях была названа дата визита президента Владимира Зеленского в США. В свою очередь поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что украинский лидер и американский президент Дональд Трамп могут поладить и обсудят важные для двух стран вопросы.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Одна вещь, на которую мы надеемся и которую хотели бы, это – чтобы президенты Зеленский и Трамп познакомились друг с другом. Это важно для лидеров – иметь личные отношения. И некоторые считают, что эти отношения могут оказаться очень хорошими. Посмотрите только на этих двух людей. Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой. Поэтому это важная вещь", – сказал он.

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Тейлор отметил, что важными также являются те специфические темы, которые хотят обсудить президенты, например, военная помощь Украине.

"Для Соединенных Штатов важно быть в состоянии поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. Поэтому это важный компонент, который, безусловно, будет обсуждаться. Президент Зеленский сделал это своим главным приоритетом. И второй его приоритет – это противодействие коррупции. Президент Зеленский даже высказался в том смысле, что хочет побороть коррупцию. Это важно для Украины, это важно для Европы и это важно для Соединенных Штатов, чтобы Украина укротила коррупцию. И президент Зеленский определил эту задачу как свой второй приоритет. И я уверен в том, что президент Трамп заинтересован в этом тоже. Он заинтересован поддержать Украину, которая борется против агрессии России, и также заинтересован поддержать Украину в противодействии и, надеемся, искоренении коррупции", – объяснил американский дипломат.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале лета Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с визитом. После этого постоянно муссировались разговоры о дате, предполагалась встреча в конце августе в Варшаве, но туда не приехал американский лидер. Кроме того, не исключена встреча и на ГА ООН, о чем также ранее говорилось.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

"Я думаю, интересы наших двух стран четкие", – ответил он и уточнил, что речь идет и о взаимном бизнес-интересе, и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

В то же время американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, что Трамп шантажирует Зеленского, заморозив выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону, что ранее было одобрено Конгрессом.

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