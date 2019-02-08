Моряков могут вернуть в Украину к парламентским выборам: Полозов объяснил цель Кремля

В ближайшее время не стоит ожидать освобождения военнопленных, считает российский адвокат

Фото: kremlin.ru.

Моряков могут вернуть в Украину к парламентским выборам: Полозов объяснил цель Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d33/387/5c5d333876388.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d33/387/5c5d333876388.jpg 2019-02-08T09:47:00+02:00 Политика В ближайшее время не стоит ожидать освобождения военнопленных, считает российский адвокат

Кремлю нужны украинские заложники для оказания влияния на парламентские выборы, чтоб вернуть украинцев именно прокремлевским силами в Украине: те получают дополнительные предвыборные балы и побеждают на выборах. О таком плане Москвы в эфире телеканала "Прямой" рассказал российский адвокат Николай Полозов, который является защитником украинских моряков, незаконно удерживаемых Россией.

Он считает, что украинских военнопленных моряков Кремль держит как раз для этих целей, но готовит их не на президентские выборы.

"Ситуацию с военнопленными Кремль собирается использовать для влияния на внутреннюю украинскую политику. Не на президентских выборах, а на парламентских. Потому что Украина является парламентско-президентской республикой. Я не буду называть имена некоторых политиков, но если один оппозиционный к нынешней власти политик приведет двух, трех, пятерых военнопленных и говорит: "Это я сделал". Его показывают по телевизору, люди это видят, и говорят, "какой молодец, помог". Или его политическая сила могла такое сделать", – рассказал Полозов.

В то же время адвокат не исключил угрозу европейскому курсу Украины, если Москва сможет привести к победе на выборах пророссийские силы, а для этого Кремлю нужно сделать подконтрольным себе украинский парламент.

"Конечно, для Кремля более критичными являются парламентские выборы в Украине. Поскольку в случае попадания в парламент значительного количества людей или политических сил, которые будут противостоять движению к евроинтеграции, они могут серьезно замедлить ход реформ, противодействовать исполнительной власти. Поэтому, думаю, Кремль делает ставку на вмешательство в парламентские выборы", – подчеркнул он.

Ранее российских политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью сайту "Сегодня" объяснил, что важнее для Кремля – парламентские выборы, или президентские. Он считает, что на президентских выборах Москва будет делать ставку даже не на "своих" кандидатов, в приоритете другой вариант.

2019 год – год выборов в Украине. Ни для кого не секрет, что Россия планирует масштабное вмешательство. Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказал, чего ждать от Путина в ближайшие месяцы. Не исключено даже полномасштабное нападение на Украину, но это в крайнем случае.

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