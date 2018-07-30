Зачем Кремлю украинские заложники: Геращенко раскрыла замысел Путина

Сегодня, 16:40

Российский лидер готовится разыграть карту с освобождением политзаключенных, но с подвохом для Украины, считает политик

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается освобождать украинских политзаключенных, которых намерен использовать в качестве козыря в своих планах по Украине. Он может их освободить под выборы, но не просто так.

Об этом написала на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее мнению, Москва может отдать заложников именно прокремлевским кандидатам на президентских выборах.

"Путин будет разыгрывать эту карту, я не исключаю, перед выборами. Я не исключаю, что вопрос заложников Россия хочет так же использовать и в каких-то избирательных кампаниях так или иначе, возможно, отдав их лояльным к Кремлю кандидатам, чтобы показать, что только они умеют договариваться с Кремлем, вести прямые переговоры с ОРДЛО и т.д. То есть, к сожалению, судьбы людей используются очень цинично и грязно для торга. Тема важная и актуальная для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной", – написала Геращенко.

Она напомнила о предложении отдать России 36 россиян взамен на украинцев, однако ответа от российской стороны так и не дождались, а на недавних переговорах в Минске все предложения Киева были отклонены.

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"Все это наводит на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко – Донбасса, войны и мира, подталкивая к "прямым переговорам" с ОРДЛО, и демонстрируя приверженность к определенным кандидатам и партиям, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины", – добавил политик.

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Как рассказывал российский политолог Андрей Пионтковский, Украине не стоит бояться "референдума", который якобы предложил Путин, так как Москве не нужен Донбасс, а только вся страна. Поэтому в ближайший год Россия попытается сильно вмешаться в украинские выборы и получить лояльную власть. Это последняя ставка Путина в Украине, считает он.

В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука озвучил коварные планы Путина, которые включают в себя ползучую аннексию Украины. Чиновник назвал три сценария, который Кремль попытается реализовать в Украине в ближайшие месяцы.
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Источник:

"Сегодня"

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