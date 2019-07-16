Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

Москалькова попросит Путина помиловать политзаключенных украинцев

16 июля, 16:35

Денисова, в свою очередь, попросит Зеленского помиловать россиян, которые лишены свободы в Украине

Владимир Путин. Фото: REUTERS
Владимир Путин. Фото: REUTERS.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова намерены обратиться к президентам своих стран о помиловании ряда заключенных.

Об этом Денисова заявила по итогам встречи с Москальковой в Москве 16 июля, которая состоялась на следующий день после их переговоров в Киеве.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов – некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала она.

В связи с этим Денисова уже передала российскому омбудсмену список украинцев, которые содержатся в России и аннексированном Крыму. В нем указаны 150 дел, включая 24 военнопленных моряков.

Москалькова, в свою очередь, добавила, что на встрече была намечена дорожная карта по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан.

"Мы наметили дорожную карту взаимодействия. Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома", – отметила она.

Напомним, что на встрече в Киеве накануне Москалькова и Денисова обсудили механизм возвращения граждан Украины, удерживаемых в оккупированном Крыму и России.

Как мы уже писали, по словам президента России Владимира Путина, военнопленные украинские моряки могут быть освобождены только после завершения судебного разбирательства.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Денисова, омбудсмен, политзаключенные, обмен пленными , Москалькова, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Москалькова попросит Путина помиловать политзаключенных украинцев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина и Россия могут обменяться заключенными: детали переговоров

Вчера, 14:48

Денисова и Москалькова договорились обменяться списками заключенных граждан

Путин намекнул, что пленных украинских моряков могут обменять на задержанных россиян

29 июня, 11:43

Хозяин Кремля уверяет, что освобождение моряков не увязывалось с возвращением России в ПАСЕ

Марию Захарову уличили в манипуляциях о пленных украинских моряках

27 июня, 15:03

Представитель МИД России обвинила Украину в нежелании договариваться об освобождении 24 военнопленных

"Мы об этом думаем": Путин допустил обмен Сенцова на Вышинского

20 июня, 18:26

В Кремле считают возможным освобождение украинского режиссера

Украина готовит новое предложение России по обмену заложниками

20 марта, 16:01

Геращенко рассказала, как российская сторона срывает процесс по освобождению заложников

Почему Россия не идет на обмен пленными: у Путина дали странное объяснение

25 марта, 13:11

Украинская сторона сделал множество предложение Москве, но так и не дождалась согласия

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Водная диета: худей быстро и дешево

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

В Минюсте рассказали, как не переплатить за газ

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Жители Днепра станут больше платить за воду

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Секреты ухода за орхидеей

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Медики назвали самые "вредные" каши
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь