Москалькова попросит Путина помиловать политзаключенных украинцев
Денисова, в свою очередь, попросит Зеленского помиловать россиян, которые лишены свободы в Украине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова намерены обратиться к президентам своих стран о помиловании ряда заключенных.
Об этом Денисова заявила по итогам встречи с Москальковой в Москве 16 июля, которая состоялась на следующий день после их переговоров в Киеве.
"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов – некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены", – сказала она.
В связи с этим Денисова уже передала российскому омбудсмену список украинцев, которые содержатся в России и аннексированном Крыму. В нем указаны 150 дел, включая 24 военнопленных моряков.
Москалькова, в свою очередь, добавила, что на встрече была намечена дорожная карта по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан.
"Мы наметили дорожную карту взаимодействия. Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома", – отметила она.
Напомним, что на встрече в Киеве накануне Москалькова и Денисова обсудили механизм возвращения граждан Украины, удерживаемых в оккупированном Крыму и России.
Как мы уже писали, по словам президента России Владимира Путина, военнопленные украинские моряки могут быть освобождены только после завершения судебного разбирательства.
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