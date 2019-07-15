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Денисова с Москальковой встретилась в Киеве: появилось видео

15 июля, 13:01

Украинский омбудсмен рассказала, о чем будет говорить с коллегой из России

Москалькова и Денисова (справа). Скриншот
Москалькова и Денисова (справа). Скриншот.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Украине Людмила Денисова в Киеве встретилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, который обсудят вопрос освобождения заложников. Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен.

"Начала встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова в рамках ее визита в Киев. Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине", – сообщила она.

Денисова отметил, что также рассмотрят возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан медицинской и другой помощью, находящихся "за решеткой".

В свою очередь Москалькова отметила важность переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы с вами (с Денисовой – ред.) действуем в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы и инструментарии помогать людям", – сказала российский омбудсмен.

Как сообщали новости "Сегодня", Москалькова прибыла в Киев и планирует посетить сегодняшний суд по делу руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В то же время в Генеральной прокуратуре дали прогноз на решение суда по делу Вышинского. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган считает, что подозреваемый в государственной измене будет освобожден.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В итоге был задержал главред информагентства Кирилл Вышинский, которому сообщили о подозрении в государственной измене.

18 марта стало известно, что Вышинского из Херсона этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал адвокат, его подзащитного разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия. Также на днях уполномоченный по правам человека Людмила Денисова показала камеру Вышинского в СИЗО.

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Тег заложники, встреча, Денисова, Москалькова

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