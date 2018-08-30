Москва манипулирует ими: Климкин отреагировал на желание Чехии снять санкции с России

Министр иностранных дел возмущен заявлением чешских политиков о желании снять санкции с России и считает, что Москва манипулирует европейскими политиками. Об этом он сказал журналистам.

"Есть политики в Европе, которые пытаются манипулировать, но на самом деле Россия манипулирует ими. Есть разные страны. Можем называть откровенно – есть Чехия. Там руководитель Коммунистической партии когда-то до того дошел, что говорит, что это Украина в 1968 году оккупировала Чехию. Поэтому, если это такие политики говорят об отмене санкций, то я им только сочувствую. Я это даже комментировать по определению не буду", – сказал он.

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В то же время он объяснил главное условие для пересмотра санкционной политики в отношении Москвы. Министр напомнил о Минских соглашениях.

"Есть бизнесмены, которые также стремятся к отмене санкций, но то, что мы стараемся доносить – это не только наша политическая позиция, это эмоция. И когда ежедневно гибнут люди, хотя, формально, у нас там опять какое-то "перемирие", которого мы пытаемся достичь, и которое никогда не соблюдается. Представьте себе, начинается перемирие, и увеличивается количество обстрелов с той стороны, с теми же провокациями... Но тут, по определению, все понятно, мы будем доказывать и политически, и эмоционально, что сначала пусть Россия выполнит то, что она должна выполнить (Минские соглашения. – Ред.), а затем будет какой-то разговор (о санкциях)", – сказал Климкин.

Напомним, на днях президент Чехии выступил за отмену санкций против России. Милош Земан поддержал главу правительства страны Андрея Бабиша, который выступил за отмену санкций против России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил Путину о Минских соглашениях. Во время телефонного разговора он сказал президенту РФ, что пора бы уже начать выполнять Минские соглашения, и объяснил важность миротворческой миссии на Донбассе.