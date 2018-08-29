Президент Чехии выступил за отмену санкций против России

Земан отметил, что Чехия должна поднять этот вопрос в Европейском совете

Президент Чехии Милош Земан поддержал главу правительства страны Андрея Бабиша, который выступил за отмену санкций против России. Об этом сообщает SeznamZpravy.

"Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", – сказал чешский лидер.

Земан отметил, что Чехия должна поднять этот вопрос в Европейском совете.

"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", – отметил глава государства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Европейский Союз расширит санкционный список против Российской Федерации.

"ЕС это рассматривает, но сам процесс проходит, к сожалению, не очень быстро, но решение обязательно принимается", – сказал Климкин журналистам в среду в Киеве.

Он напомнил, что процесс введения санкций в ответ на выборы президента РФ в оккупированном Крыму продолжался несколько месяцев.

"Именно также несколько месяцев будет продолжаться обработка новых санкций", – сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".