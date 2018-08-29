Президент Чехии выступил за отмену санкций против России

Сегодня, 17:55

Земан отметил, что Чехия должна поднять этот вопрос в Европейском совете

Милош Земан. Фото: AFP
Милош Земан. Фото: AFP

Президент Чехии Милош Земан поддержал главу правительства страны Андрея Бабиша, который выступил за отмену санкций против России. Об этом сообщает SeznamZpravy.

"Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности", – сказал чешский лидер.

Земан отметил, что Чехия должна поднять этот вопрос в Европейском совете.

"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", – отметил глава государства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Европейский Союз расширит санкционный список против Российской Федерации.

"ЕС это рассматривает, но сам процесс проходит, к сожалению, не очень быстро, но решение обязательно принимается", – сказал Климкин журналистам в среду в Киеве.

Он напомнил, что процесс введения санкций в ответ на выборы президента РФ в оккупированном Крыму продолжался несколько месяцев.

"Именно также несколько месяцев будет продолжаться обработка новых санкций", – сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".
Россия, Чехия, отмена, санкции, земан

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

"Стыд, позор, пророссийский тролль": в Чехии сорвали речь президента Земана

24 Августа, 21:08

Людей возмутило игнорирование президентом мероприятий к годовщине российской оккупации

Евросоюз

Милош Земан. Фото: facebook.com/prezidentcr

Скандал в Чехии: президент отказался почтить память событий 1968 года, а премьер был освистан

22 Августа, 04:45

В августе 1968 года войска нескольких стран Организации Варшавского Договора вошли в Чехословакию
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Президент Чехии ответил критикам и сжег красные трусы

14 Июня, 21:39

На месте события присутствовали сотрудники спасательной службы, которые контролировали огонь

Евросоюз

Фото: AFP

В Чехии тысячи людей вышли на митинги против коммунизма

6 Июня, 12:32

Участники акции также держали плакаты "Коммунизм - больше никогда" и "Остановите преступную коммунистическую идеологию" 

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Министерство обороны Чехии утверждает, что в стране не тестировали и не производили "Новичок"

10 Мая, 17:30

В республике отрицают производство и испытания нервно-паралитического вещества

Евросоюз

Милош Земан. Фото: facebook.com/prezidentcr

Земан пожаловался, что в посольстве РФ ему не дали выпить

10 Мая, 16:45

Президенту Чехии налили минеральной воды вместо спиртного
Загрузка...