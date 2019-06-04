Москва поставила Киеву условие по Донбассу накануне переговоров в Минске

Грызлов озвучил требование, которое абсолютно неприемлемо для украинской стороны

Борис Грызлов. Фото: Сегодня

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов накануне переговоров в Минске дал понять, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от согласия Киева пойти на переговоры с боевиками. Об этом он заявил журналистам.

Он не питает иллюзий, что Украина согласиться вести диалог с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Самый главный вопрос предстоящей встречи: насколько Киев готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет", – сказал Грызлов.

Как известно, украинская сторона – от депутатов до президента – не раз отрицала возможность переговоров с боевиками. Новая Администрация также дала понять, что главари "Л/ДНР" ничего не решают, являются марионетками Кремля, и диалог возможен только с Москвой.

Отметим, что переговоры в Минске по Донбассу состоятся 5 июня. Напомним, Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.

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