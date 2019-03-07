Моя задача как Верховного Главнокомандующего защитить армию – президент

Глава государства убежден, что уменьшение доверия народа к военнослужащим выгодно России

Фото: president.gov.ua

Моя задача как Верховного Главнокомандующего защитить армию – президент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/164/780/5c8164780665a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/164/780/5c8164780665a.jpeg 2019-03-07T20:51:00+02:00 Политика Глава государства убежден, что уменьшение доверия народа к военнослужащим выгодно России

Президент Петр Порошенко убежден, что как глава государства не только должен защищать Украину, но и как Верховный Главнокомандующий – защищать украинское войско, которое защищает наш суверенитет и территориальную целостность.

"Это моя задача как Верховного Главнокомандующего, и никто, кроме меня, этого не сделает – защитить Украину, а теперь еще и защитить армию от нападений", – заявил президент в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства убежден, что уменьшение доверия народа к военнослужащим выгодно России.

"В том числе это и заинтересованность страны-агрессора – подорвать доверие к армии. Ничего у вас не получится! Я вас уверяю! Украинцы чрезвычайно ответственный народ, чрезвычайно свободолюбивый народ, который очень любит свое государство, и мы точно способны защитить и свою армию, и свою землю", – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что сегодня Украина демонстрирует решительную позицию относительно курса на интеграцию в Североатлантический альянс.

"Мы решительно движемся в НАТО. Я хочу поблагодарить украинское общество за поддержку этого курса. Я хочу поблагодарить украинский парламент, который поддержал мой законопроект изменений в Конституцию, и изменения в Конституцию были внесены несколько недель назад", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что сотрудничество Украины с партнерами НАТО является реализацией президентской программы.

"Хочу подчеркнуть, что никто, кроме меня ясной, четкой, с графиками программы не предлагал и не предлагает. А мы уже прошли значительную часть пути", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что вместе с изменением стандартов для соответствия определенным критериям, меняется не только Украины, но и ее оборонный сектор.

"Я хочу подчеркнуть, что Украина в НАТО идет не с протянутой рукой. Мы идем как полноценный партнер, обладающий армией, которая входит в десятку самых эффективных армий Европы, которая уже сейчас защищает не только свою территорию, а защищает свободу, защищает демократию, останавливает агрессора в 21 веке в центре Европы, платя за это очень высокую цену" , – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что Украина будет развивать и свои ракетные технологии, поэтому эффективное сотрудничество, сотрудничество в оборонно-промышленной сфере с основными странами-членами НАТО важно.

"Хочу подчеркнуть, что за последние пять лет, точнее четыре с половиной года, мы имеем новейшие бронетранспортеры, мы имеем новейшие средства радиоэлектронной борьбы, мы имеем новейшие беспилотные летательные аппараты, которых просто не было. Сейчас мы получили новейшие современные ударные беспилотники, которые помогают совершенно по-другому проявлять оборонительные действия. Мы не имели связи, мы не имели абсолютно ничего. Мы не имели приборов ночного видения. Мы не имели позиций для перехвата. Мы не имели спутниковых картин поля боя. Мы не имели ничего. И сказать об этом не имели права", – отметил он.

"Сегодня, благодаря такому эффективному сотрудничеству, мы вооружили украинскую армию. Как мы это делали, как мы сюда затягивали это вооружение, как мы сюда затягивали комплектующие, каким образом обеспечивалось это все – время еще не пришло рассказывать. Но сегодня мы имеем качественно не просто новую армию, а которая качественно по-новому вооружена", – констатировал Петр Порошенко.

"В том числе у нас будут и ракеты, уже есть. В том числе у нас будет комплекс крылатых ракет "Нептун", который прошел испытания, в том числе мы имеем новую высокоточную систему залпового огня повышенного радиуса действия "Ольха". В том числе мы серьезно усовершенствовали "Стугну" как противотанковый комплекс совместно с "Джавелин", которые мы получили из США. В том числе мы сейчас имеем систему подавления средств радиоэлектронной борьбы противника", – добавил президент.

Ранее Порошенко отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние 4 года:

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

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