Мураев: Наша цель – остановить трудовую миграцию

Мураев принял участие в открытии завода по производству медицинских изделий

Фото: opposition.com.ua.

Лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев заявил, что в настоящее время для Украины важно остановить трудовую миграцию и создать условия для товаропроизодителей.

Об этом он сказал в воскресенье, 7 июля, во время открытия завода по производству медицинских изделий (ООО "Umedo Group") в пгт Макаров Киевской области. Это первое в Украине предприятие, которое закроет потребности лечебных учреждений страны в одноразовых шприцах. Открытие такого производства позволит сократить зависимость от импорта.

"В нашей партии наработан пакет законопроектов, которые позволят защитить интересы украинских товаропроизводителей, создать благоприятные условия для бизнеса и сделать Украину инвестиционно привлекательной страной. Очень важно сейчас максимально оказывать поддержку производствам, на которых создаются рабочие места с конкурентной зарплатой. Наша цель – остановить трудовую миграцию и оставить в стране наших граждан", – заявил Евгений Мураев, добавив, что реформы нужны стране уже сегодня.

До настоящего времени медучреждения были вынуждены приобретать продукцию в Индии, Турции и Китае. Открытие нового предприятия в Макарове позволит выйти из зависимости от импорта и закрыть потребности лечебных учреждений за счет национального производителя.

"За пять лет работы предыдущей власти мы не увидели ни одной новой больницы, ни одного завода, не создавался климат для развития бизнеса. Все это требуется, и нам нужны инвесторы, которые будут платить налоги в нашей стране, и чтоб у украинцев была работа. Данный завод по мощности закроет потребности всей Украины, и в дальнейшем будет работать на экспорт. В будущем мы должны работать над тем, чтобы производить собственные лекарства, оборудование и вакцины. Потому что в Украину не редко завозят медицинский хлам, а врачи и пациенты становятся заложниками ситуации", – подчеркнула народный депутат Татьяна Бахтеева, которая также принимала участие в открытии завода.

Напомним, что в "Оппозиционном блоке" разработана программа "Новая Индустриализация", которая направлена на создание рабочих мест, продвижение национального продукта, повышение эффективности экономики, рост заработных плат и в результате роста пенсий и социальных выплат.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что "Оппоблок" получил 1-й номер в избирательном бюллетене .

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