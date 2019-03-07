Мураев снялся с выборов президента и поддержал Вилкула
До выборов осталось меньше месяца и кандидаты начинают сниматься и объединяться
Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Наши" Евгений Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
В то же время он решил поддержать другого кандидата в президентской гонке Александра Вилкула.
"Я хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула, и хочу сказать, что мы решили объединить наши политические силы, и буквально в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", – заявил Мураев.
Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".
Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.
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