Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости политики

Мураев снялся с выборов президента и поддержал Вилкула

Сегодня, 16:49

До выборов осталось меньше месяца и кандидаты начинают сниматься и объединяться

Евгений Мураев
Евгений Мураев. Фото: Facebook
Мураев снялся с выборов президента и поддержал Вилкула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/12f/4aa/5c812f4aae21c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/12f/4aa/5c812f4aae21c.jpg Политика До выборов осталось меньше месяца и кандидаты начинают сниматься и объединяться

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Наши" Евгений Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В то же время он решил поддержать другого кандидата в президентской гонке Александра Вилкула.

"Я хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула, и хочу сказать, что мы решили объединить наши политические силы, и буквально в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", – заявил Мураев.

Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".

Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, вилкул, Мураев, выборы президента-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Мураев снялся с выборов президента и поддержал Вилкула". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему наблюдателей из 13 стран не пустят на выборы в Украину

Сегодня, 11:59

Правительство Украины уже составило санкционный список

Замгоссекретаря США рассказал, чего ожидает от выборов в Украине

Сегодня, 12:37

Представитель Госдепа провел на днях ряд встреч с кандидатами в президенты и озвучил позицию по выборам

Украина выбирает президента: главное за 6 марта

Вчера, 20:52

Чтобы выборы прошли законно, привлекут все подразделения МВД и дополнительные резервы

Пойдет ли Путин войной после выборов в Украине: генерал дал прогноз

Вчера, 05:12

У границ Украины огромное количество войск, готовых к вторжению, но на самом деле Кремль использует это для других целей

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

"Катю не просто убили, ее пытали ежесекундно": отец Гандзюк

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота