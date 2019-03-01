Садовый снялся с выборов президента и поддержал другого кандидата

Политик анонсировал подписание соглашения с новым "партнером" уже на следующей неделе

Андрей Садовый. Фото: Facebook

Садовый снялся с выборов президента и поддержал другого кандидата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/923/3f3/5c79233f3c085.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/923/3f3/5c79233f3c085.jpg 2019-03-01T13:56:00+02:00 Политика Политик анонсировал подписание соглашения с новым «партнером» уже на следующей неделе

Кандидат в президенты Украины и действующий мэр Львова Андрей Садовый принял решение снять свою кандидатуру с президентской гонки. Об этом он объявил на специальной пресс-конференции.

Более того, он заявил о поддержке другого кандидата в президенты.

"Сейчас у нас есть шанс избрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента, и я заявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

Политик отметил, что в начале следующей недели между ними будет подписано публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы.

"Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики", – добавил он.

В свою очередь сам Анатолий Гриценко поблагодарил Садового и назвал решение победным.

"Спасибо Андрей Садовый. Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение. Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу", – написал он в Facebook.

Отметим, что уже прошло два месяца предвыборной кампании. За это время уже зафиксировано множество нарушений на выборах, среди которых и подкуп избирателей, скупка голосов, хулиганство и другое. Так, например, в полицию поступали сообщения, что в Киевской области пенсионерам раздавали деньги за "правильное" голосование.

Чтобы определиться с кандидатом в президенты, у украинцев остался месяц. В этом году выбор широк — изначально было 44 претендента на президентскую булаву, теперь стало 43. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", как правильно выбрать, за кого голосовать.

Также смотрите, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

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