"Муж был задержан незаконно": нардеп Скороход в Раде сделала громкое заявление

Политик связывает это с ее отказом голосовать за некоторые законопроекты

Анна Скороход. Фото: facebook.com/sluganarodu.skorokhod.93

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Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход, которая недавно расплакалась во время заседания, заявила с трибуны парламента, что ее мужа задержали правоохранители якобы по указанию из Офиса президента.

Она уверена, что это была месть за ее неголосование по важным законопроектам, как того требовала фракция.

"Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов (главы) Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько к заместителю Клименко, мой муж был задержан незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное. Основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года. До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идет задержание моего мужа", – заявила Скороход.

Нардеп обратилась к президенту, Госбюро расследований и другим правоохранительным органам "остановить беспредел".

"Еще раз прошу президента Владимира Зеленского сделать поручение правоохранительным органам и прекратить произвол и давление на меня и мою семью", – сказала она.

В свою очередь председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал ее высказывание, передает "Украинская правда".

"Уважаемые коллеги, давайте будем называть вещи своими именами. Если вы сейчас зайдете в Google и гражданского мужа госпожи Скороход загуглите просто – вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Мы сейчас не знаем, в чем дело (с Алякиним – ред.). Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную материальную помощь – это факт", – заявил он.

В то же время заместитель генерального прокурора Виталий Касько не подтвердил и не опроверг "Украинской правде" задержание мужа Анны Скороход.

Отметим, что мужем депутата является бывший гражданин России, экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин. В феврале 2019 года суд обязал восстановить украинское гражданство экс-банкира, которое ему было предоставлено в 2013 году, но летом 2018-го аннулировано. В итоге Алякин снова должен был стать гражданином Украины.

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