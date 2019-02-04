Разыскиваемый в России экс-банкир станет гражданином Украины

Алексей Алякин был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере после банкротства банка «Пушкино»а

Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил..

Разыскиваемый в России экс-банкир станет гражданином Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/86b/85e/5c586b85eb340.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/86b/85e/5c586b85eb340.jpg 2019-02-04T18:42:00+02:00 Украина Алексей Алякин был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере после банкротства банка «Пушкино»а

Бывший владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин, экстрадиции которого от Украины добивается Москва, может по примеру оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко получить украинское гражданство, сообщают "Українські новини".

Так, черниговский суд обязал Государственную миграционную службу Украины восстановить украинское гражданство экс-банкира, которое ему было предоставлено в 2013 году, но прошлым летом аннулировано.

Кроме того, на основании результатов медосмотра, согласно которым мужчина нуждается в амбулаторном лечении, судья решил освободить его под домашний арест.

В марте 2016 года московский суд заочно арестовал и объявил в розыск Алякина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в связи с банкротством банка "Пушкино", одним из владельцев которого он числился. Его подозревают в хищении 10 млн долларов.

9 августа сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-банкира на трассе "Киев — Одесса", а в сентябре его поместили под стражу до принятия решения о возможной экстрадиции в Россию – соответствующий запрос поступил в Генпрокуратуру Украины. Решение по этому поводу еще принято не было.

Сам он на суде заявил, что преследуется в России по политическим мотивам, а также воевал воевал в добровольческом батальоне и финансово поддерживал ВСУ. В то же время как-либо подтвердить эту информацию не удалось.

Напомним, что, согласно данным миграционной службы, за последние пять лет наша страна предоставила гражданство Украины почти 84 тыс. иностранцам.

Также в прошлом году президент Петр Порошенко поручил правительству ввести в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайство о принятии гражданства Украины.

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