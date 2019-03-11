МВД рассказало о фиктивных спонсорах кандидата в президенты
Как кандидатский залог за Тимошенко вносили суммы от восьмидесяти до ста тысяч гривен через 12 жителей Юга Украины
Кандидат в президенты Юрий Тимошенко – технический. Об этом заявляют правоохранители. По их данным, залог за него внесли подставные лица. Кто именно – сейчас выясняет следствие.
Сам Юрий Тимошенко на прошлой неделе заявил: ему не раз предлагали взятки за снятие своей кандидатуры. Самая высокая - в пять миллионов гривен.
В МВД сегодня сообщили: как кандидатский залог за него вносили суммы от восьмидесяти до ста тысяч гривен через 12 жителей Юга Украины. Те во всем признались. Допрос некоторых из них обнародовали правоохранители.
Отдельным из них даже предлагали денежные средства для оформления соответствующих фиктивных документов.
В Одесскую область следственной группой осуществлен выезд, некоторые подтверждают показания, у некоторых - уже появились адвокаты.
Тем временем, в МВД озвучили масштабные данные о предвоборных нарушениях. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом на брифинге МВС рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максима Цуцкиридзе. По его словам, по результатам обращений правоохранители составили админпротоколы и открыли уголовные производства.
Эксперты не исключают и массовых фальсификаций во время подсчета голосов.
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