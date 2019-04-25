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МВД РФ пообещало быстро "превратить" в россиян жителей оккупированного Донбасса

Сегодня, 01:02

МВД России объяснило порядок упрощенной выдачи гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса

Фото: Pixabay

Жители оккупированных территорий на Донбассе смогут получить российское гражданство без отказа от украинского.

Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

"Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях "ДНР" и "ЛНР". В том числе речь идёт о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях", - утверждают в российском МВД.

"Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства, – отмечают в российском ведомстве.

Сейчас "прорабатываются механизмы реализации" указа Путина.

В МВД предполагают, что прием заявлений будет осуществляться через "уполномоченных лиц" боевиков ОРДЛО и рассматриваться на территории Ростовской области, "где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию".

Возможный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев.

В МВД РФ заявили, что жители ОРДЛО смогут получить паспорта граждан РФ в Ростовской области.

Кроме того, жители ОРДЛО, которым предоставят гражданство РФ, смогут получить российский загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила: "По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, наглым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины".

А эксперт-международник Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что за подобные действия Кремлю грозит следующая волна санкций Запада.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


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Тег Путин, Донбасс, гражданство, паспорт, МВД РФ

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Источник:

Сегодня

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