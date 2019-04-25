МВД РФ пообещало быстро "превратить" в россиян жителей оккупированного Донбасса
МВД России объяснило порядок упрощенной выдачи гражданства РФ жителям оккупированного Донбасса
Жители оккупированных территорий на Донбассе смогут получить российское гражданство без отказа от украинского.
Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
"Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях "ДНР" и "ЛНР". В том числе речь идёт о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях", - утверждают в российском МВД.
"Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства, – отмечают в российском ведомстве.
Сейчас "прорабатываются механизмы реализации" указа Путина.
В МВД предполагают, что прием заявлений будет осуществляться через "уполномоченных лиц" боевиков ОРДЛО и рассматриваться на территории Ростовской области, "где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию".
Возможный срок рассмотрения заявления – до 3 месяцев.
В МВД РФ заявили, что жители ОРДЛО смогут получить паспорта граждан РФ в Ростовской области.
Кроме того, жители ОРДЛО, которым предоставят гражданство РФ, смогут получить российский загранпаспорт.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила: "По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, наглым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины".
А эксперт-международник Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что за подобные действия Кремлю грозит следующая волна санкций Запада.
Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.
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