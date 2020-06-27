Мы боремся за низкие кредиты для бизнеса – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую областьзаявил, что будет бороться за низкие кредиты для отечественного бизнеса.

Реклама

Об этом сообщает сайт главы государства.

В Херсонской области представители аграрного бизнеса пожаловались главе государства на высокие процентные ставки по кредитам.

"Проценты по кредитам уже снизились до 8-10% в год, но этого недостаточно, чтобы нормально вести бизнес. Мы все понимаем и разберемся. По меньшей мере госбанки будут работать на отечественного предпринимателя", – отметил Зеленский.

Он напомнил присутствующим, что действует государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которую нужно улучшать.

Реклама

"Мы боремся за "5-7-9%". Мне кажется, что сегодня 5-7-процентный кредит на бизнес – это очень нормальные условия. Я сам из бизнеса, мы брали под 18-25%, и это ужас. Но цифры, о которых я говорю, – мы за эти цифры боремся. И мы победим", – заметил президент.

Также обсудили и вопрос снижения ставки НДС для ряда видов продукции сельскохозяйственного производства, в частности животноводства.

Представители винодельческой отрасли предложили главе государства разработать комплексную программу развития виноделия.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев призвал систематизировать предложения представителей отрасли и направить их в правительство с целью разработки комплексной программы поддержки.

"Мы изучим это. Давайте дадим правительству и Офису президента – параллельно посмотрим", – резюмировал Зеленский.

Реклама

Ранее Зеленский рассказал, кто станет амбасадорами украинского экспорта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама