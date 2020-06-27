Зеленский рассказал, кто станет амбасадорами украинского экспорта

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область принял участие в круглом столе с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств области и рассказал, что послы должны быть амбасадорами украинского экспорта.

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Об этом сообщает офис главы украинского государства.

"Хотим менять к лучшему этот регион, поэтому мы именно здесь, поэтому хотим пообщаться с вами о том, где можем срочно помогать друг другу, что мы должны стратегически развивать", – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что к этому процессу должны присоединиться украинские дипломаты.

"Эти люди должны иметь дипломатический опыт и соответствующее образование. Но первый аспект сейчас – продавец. То есть они должны продавать наш товар, стать экспортерами страны. Другими словами – послы экспорта Украины", – сказал президент.

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По его словам, сейчас соответствующую концепцию разрабатывает Министерство иностранных дел Украины.

"Там есть посол не для того, чтобы встречать меня и открывать двери. А для того, чтобы продавать отечественный товар. Это главное. Ну и геополитика – это понятно", – подчеркнул глава государства.

"Сейчас по инициативе министра иностранных дел восстанавливается институт торговых представительств, которые будут направлены на продвижение нашей продукции нашего производителя. Поэтому я думаю, что в течение месяца-двух мы уже начнем работать в этом направлении", – отметил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Ранее Зеленский рассказал, как решают проблему с фурами, которые уничтожают дороги.

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