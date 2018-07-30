"Мы братские народы": Лавров отметился циничным заявлением по Украине

Ранее российский дипломат говорил, что Москва не будет извиняться за войну, а теперь называет одним народом украинцев и россиян

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает Украину и Россию одним братским народом, несмотря на войну.

Об этом он заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", передает RT.

Он напомнил о тысячелетней истории между странами и цинично охарактеризовал войну против Украины.

"Я уверен, что мы братские народы. У нас тысячелетняя совместная история. И, конечно, то, что сейчас происходит, — это аномалия", – сказал Лавров.

Напомним, зимой этого года Лавров заявил, что Россия не будет извиняться за войну в Украине. Он считает, что аннексия Крыма и вторжение на Донбасс было согласно международным нормам. "Без ультиматумов, без требований покаяться, извиниться. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. Все те, кто хочет нас услышать, нас услышали. Мы сегодня говорили и про Украину, и про Крым".

Также он объяснял, кто "виноват" в российской агрессии против Украины. Российский дипломат уверен, что именно Запад не уберег Украину от войны, и антироссийские санкции несправедливы..

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условия для восстановления нормальных отношений с Россией. По его словам, Москва должна вернуть Киеву Крым и выполнить Минские договоренности.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.