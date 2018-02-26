Лавров объяснил, кто "виноват" в российской агрессии против Украины

Вчера, 13:40

Российский дипломат считает несправедливой реакцию ЕС на действия России в Украине

Сергей лавров. Фото: AFP
Сергей лавров. Фото: AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что именно Запад не уберег Украину от войны, и антироссийские санкции несправедливы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Я считаю, что мы, РФ, демонстрируем достаточно доброй воли в отношении нашей готовности возобновлять без каких-либо предварительных условий все те каналы диалога, сотрудничества взаимовыгодных проектов, которые были заморожены после весны 2014 года", – сказал глава российского МИД.

Он считает, что это именно Европа не уберегла Украину от тех проблем, которые есть сейчас (война, аннексия), так как не выдержала роль как гарантов соглашения между Януковичем и оппозицией в 2014 году.

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Лавров подчеркнул, что Москва не будет просить отмены санкций.

"Реакцию, которая последовала из ЕС (санкции после вторжения в Украину. – Ред.) мы считаем несправедливой, … но мы ее принимаем как данность, и мы ценим, что в ЕС многие понимают пагубность такого положения", – добавил дипломат.

Ранее Лавров заявлял, что Россия не будет извиняться за войну. Российский дипломат считает, что Москва уже всем объяснила свои действия.

Как рассказывал президент Петр Порошенко, цель России – не только Украина, а регион в целом. Он отметил важность продления санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей.
Россия, лавров, санкции, агрессия
Источник:

УНИАН

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