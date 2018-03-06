Мы это делаем не для МВФ: Порошенко оценил проведение реформ в Украине

Вряд ли есть другая страна, которая сделала бы больше реформ в течение полугода, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью британскому изданию Financial Times, как Украина стремительно внедряет реформы и делает это, прежде всего, для украинцев, а не для Международного валютного фонда, передает пресс-служба главы украинского лидера.

Он указал, что последние полгода были очень насыщены реформами и вряд ли любая другая страна в мире, которая сделала бы так много.

"Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа, и будущего моей страны. И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет", – сказал глава государства.

Президент вспомнил, как непросто было принимать образовательную и медицинскую реформы.

"Мы изменили советское образование на западное, более интерактивное образование. Мы сделали огромные усилия, чтобы вернуть очень высокий потенциал украинской науке и образованию. Политики не в восторге от того, что нужно делать непопулярные вещи, но мы больше не можем терпеть старую систему. Значительная часть медицинской реформы касается реформы сельской медицины и внедрения телемедицины. В Украине около 14 млн человек живут в селах, и они совершенно не имеют доступа к системе здравоохранения. Я был автором реформы сельской медицины, и я сомневаюсь, что кто-то может представить, насколько это важно", – сказал Порошенко.

Он также привел пример пенсионной реформы, когда "никто не верил, что будет достаточно политической воли для ее принятия.

Глава государства о законе о приватизации: "В течение 25 лет моя страна ждала нового Закона о приватизации, который устанавливал бы совершенно новые стандарты приватизации, прозрачные правила, возможность для инвестора использовать британскую правовую систему, если он чувствует себя комфортно с этой позицией".

О конституционной реформе в части правосудия. "У нас была абсолютно зависимая и коррумпированная судебная система. Представьте себе, что за очень короткий промежуток времени парламент поддержал конституционную реформу судебной системы. Мы полностью перезапустили всю судебную систему, и новый Верховный Суд уже начал свою работу".

О ремонте дорог. "Украина наращивает объемы ремонта и строительства новых дорог: в 2015 году – 10 млрд грн, в 2016 году – 20 млрд грн, в 2017 году – 30 млрд грн, в 2018 году запланировано 50 млрд грн. И все происходит по совершенно новой системой государственных закупок, которая экономит десятки миллиардов. Именно поэтому мы увеличили местные бюджеты в семь раз во время децентрализации. Вот почему мы имеем небольшой экономический рост".

Ранее в Кабмине назвали главные вызовы для правительства на 2018 год. Министры намерены продолжить реформирование системы здравоохранения, образования, включая улучшение социального обеспечения учителей, а также реформирование таможни.