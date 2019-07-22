Мы готовы делегировать Вакарчука на премьера – Юлия Клименко

У политической силы уже есть готовый проект Коалиционного соглашения, который они готовы обсуждать

Святослав Вакарчук. Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk.

У партии "Голос" есть кандидатура на премьер-министра – они готовы делегировать Святослава Вакарчука, если в этом будет необходимость. Об этом сайту "Сегодня" сказала глава избирательного штаба партии Юлия Клименко.

По ее словам, у партии уже есть готовый проект Коалиционного соглашения, который они готовы обсуждать

"Для нас принципиально, чтобы там были отображены три ключевых блока. Во-первых, это движение в ЕС и НАТО. Во-вторых, это быстрая и глубокая реформа правосудия. И, в-третьих, экономический блок – равные правила для всех. Это и демонополизация секторов, и прекращение работы ГФС, как репрессивно-рэкетирский орган, а СБУ ей в этом помогает, и закрытие "дырок" на таможне, откуда утекают наши с вами налоги", – подытожила Юлия Клименко.

Отметим, еще до выборов в украинском политикуме обсуждался вопрос, кто займет кресло главы правительства. Из самых реальных претендентов назывались и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий премьер Владимир Гройсман. Однако президент Украины четко дал понять, что видит на этой должности человека нового и сильного экономиста. Также Владимир Зеленский прокомментировал, может ли Вакарчук стать премьером.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне у Вакарчука объясняли, с кем готовы говорить о коалиции. Подробней смотрите на видео:

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