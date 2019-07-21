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В "Голосе" ответили на предложение назначить Вакарчука премьер-министром

21 июля, 23:36

Партия открыта к сотрудничеству, но есть нюансы

Фото: AFP

В партии Святослава Вакарчука "Голос" готовы предлагать лидера политсилы в премьер-министры Украины. При этом ответственность за формирование коалиции и правительства должна нести партия "Слуга народа", которая побеждает на парламентских выборах по данным экзит-полов. Об этом заявила глава избирательного штаба "Голоса" Юлия Клименко. 

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука. – Ред.), но вопрос, – кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", – отметила Клименко. 

Она добавила, что премьерство Вакарчука – "не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию".

"Так как партия, которая выигрывает, должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра", – отметила Клименко.

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Клименко добавила, что пока что с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть... Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет зависеть с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой стороны – мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере", – заявила второй номер в списке "Голоса". 

Напомним, сегодня, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предварительные результаты выборов не стал отрицать, что должность главы правительства может занять Святослав Вакарчук. "Касательно премьера Вакарчука – это вопрос именно к Славе. Потому что это большая ответственность", – сказал Зеленский.

Ранее у Вакарчука также объяснили, с кем готовы говорить о коалиции:


Напомним, новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

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Тег выборы, Вакарчук, голос, должность, Клименко, результаты выборов, премьер-министр, слуга народа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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