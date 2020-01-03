"Мы идем к сложным временам": Климкин прокомментировал обострение между США и Ираном

Противостояние между США и Ираном выходит на новый уровень

Павел Климкин / Фото: Сегодня

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине. Об этом он написал в Twitter.

"События в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Для Украины это означает, что мы идем к сложным временам", – написал Климкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 января вблизи Багдада ракетным ударом убили высокопоставленного иранского генерала. Кроме того, вместе с ним погиб и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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Обострение на Ближнем Востоке началось с того, что 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападений на дипмиссию в Багдаде и пригрозил им ответственностью. Он даже отдал приказ нанести удар.

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