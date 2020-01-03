США ракетным ударом убили высокопоставленного иранского генерала

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani/File Photo (left image) and Stringer via REUTERS/File Photo (right image)

После событий со штурмом посольства США в Багдаде, американцы подтянули дополнительные силы и нанесли авиаудар по целям вблизи багдадского аэропорта. В результате был убит иранский генерал. Об этом сообщает Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар, чтобы предотвратить "планируемые Ираном нападения" на американский персонал посольства.

В итоге американская авиация нанесла ракетный удар по объектам, находящимся неподалеку от аэропорта Багдада, в результате чего погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Кроме того, погиб и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

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"По указанию президента, американские военные приняли решительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани. Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов нападения Ирана", – заявили в Пентагоне.

В то же время иракские военизированные группировки заявили, что три ракеты попали в международный аэропорт Багдада, убив пять членов иракских военных. Ракеты также попали в два транспортных средства возле аэропорта, Сулеймани и аль-Мухандис ехали в одном из них.

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Обострение на Ближнем Востоке началось с того, что 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападений на дипмиссию в Багдаде и пригрозил им ответственностью. В свою очередь министр обороны Марк Эспер заявил, что на Ближний Восток будут отправлены еще 750 военнослужащих.

Позже Иран заявил США, что готов нанести удар. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять, что не стремится к войне, но намерен строго защищать интересы, достоинство и славу иранской нации.

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