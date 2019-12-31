Протесты в Багдаде: опубликовано видео штурма посольства США

Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания посольства

Участники протестной акции возле здания посольства Соединенных Штатов в Багдаде требовали закрытия американской дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны войск США. Ранее по протестующим в Багдаде открывали огонь.

Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", сотни сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" 31 декабря проникли на территорию посольского комплекса. Ранее им удалось поджечь основные вороты и внешнюю стену, окружающую дипмиссию.

Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. Однако сторонники "Аль-Хашд аш-Шааби" не собираются расходиться и разбивают палаточный лагерь на территории правительственной "зеленой зоны" в центре Багдада.

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Демонстранты непрерывно скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Они размахивают флагами шиитских группировок, входящих в "Аль-Хашд аш-Шааби".

"Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия", — процитировал телеканал заявление командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Фалеха аль-Файяда.

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября . В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

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