Мы имеем все шансы стать членами НАТО – Загороднюк

По его словам, речь идет о достижении военных критериев членства и проведение реформ.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что нужно сделать, чтобы стать страной-членом НАТО.

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украину24".

По его словам, речь идет о достижении военных критериев членства, проведение реформ, внедрение стандартов, например, административных стандартов и государственных закупок, изменение в принципах руководства Вооруженными Силами и усиления боеспособности войск.

Параллельно с этим реформирование продолжается политический и дипломатический процесс.

"Огромное количество стран нас уже поддерживают. Чувствуем очень серьезную поддержку", – заявил Загороднюк. В тренде Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности

"У нас есть шансы стать членами НАТО и мы на этом пути", – резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прогресс уже есть, и Альянс доволен тем, как Киев меняет свои Вооруженные Силы, – заявил генсек НАТО. Впрочем, добавил, что многие проблемы еще существуют.

"Режим прекращения огня постоянно нарушается, наблюдатели ОБСЕ не могут безопасно добираться до горячих точек, однако мы приветствуем ваши усилия по мирному решению конфликта. Это война, продолжается в Европе. Неподалеку от НАТО. А значит она имеет значение для всех нас", – сказал Йенс Столенберг.

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