"Мы нашли друг друга": вице-премьер Украины поздравил "украинского" евросоветника

Элмар Брок / Фото: Flickr

Назначение бывшего немецкого члена Европарламента Элмара Брока советником главы Еврокомиссии по вопросам отношений с Украиной – очень хорошая новость для Киева.

Об этом на своей странице в Twitter заявил вице-премьер-министр – министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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"Искренне рад назначению Элмара Брока советником президента Европейской комиссии по вопросам отношений с Украиной. Надеюсь на скорейшую встречу с ним в Брюсселе или Киеве. У Украины имеется амбициозная повестка дня по ЕС", – отметил Кулеба.

По его словам, Брок "как никто понимает Украину".

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"Думаю, мы нашли друг друга", – резюмировал украинский вице-премьер.

73-летний Элмар Брок был членом всех восьми созывов Европейского парламента, практически четыре десятилетия представляя Христианско-демократический союз. Он много лет занимается внешней политикой и дважды возглавлял комитет по внешним делам Европарламента. На последних выборах он решил не баллотироваться.

Кроме того, он неоднократно выступал в поддержку Украины, а в марте этого года напомнил, что силовое изменение границ, и в частности аннексия Крыма, является нарушением Хельсинкского акта от 1975 года, которому Россия должна следовать как правопреемница подписавшего документ СССР.

Напомним, что сам Дмитрий Кулеба был утверждена на своей должности в ходе первой сессии Верховной Рады IX созыва. С полным списком членов правительства нового премьер-министра Алексея Гончарука вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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