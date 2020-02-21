"Мы – не единый народ": Яценюк жестко ответил Путину

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк опроверг слова российского лидера Владимира Путина, что Украина и Россия один народ. Об этом он сказал, открывая восьмой Киевский форум по безопасности для молодежи 21 февраля.

В интервью российским СМИ хозяин Кремля, отвечая на реплику журналиста, что Украина и Россия больше не друзья, ответил: "Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ".

"Мы как никто чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией – не единый народ. Мы находимся на едином континенте, но мы совершенно разные. Для вируса "русского мира" характерны диктатура, коллективизация и война", – сказал он.

Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов. Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира", ведь для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны".

"Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии", – сказал Яценюк.

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Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что он должен базироваться "точно не в мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, но еще и компенсирует все убытки".

"Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и убедим Путина. Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев и не изменит свою позицию. Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины – это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин – это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники – это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление – это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее – это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Также бывший премьер-министр рассказал молодежи, что мир заполонили вирусы популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков. Он объяснил, что в борьбе с этим помогут образование, знания и критическое мышление.

"Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за три часа, кто за три дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что, не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение на суперсложный вопрос. У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетируют" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему", – сказал Яценюк, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы – нацисты и большевики.

Еще один "вирус", подчеркнул политик, – некомпетентность. По его мнению, невежество и некомпетентность поглотили сегодня как Украину, так и весь мир.

"И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну. Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема – это вирус безразличия", – сказал лидер "Народного фронта".

Он отметил, что еще одним "вирусом", который поражает современное общество, является вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистике:

"Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет. Вирус фейков уничтожил правду в мире – не полностью, но очень серьезно ее поразил", – говорит Яценюк.

Еще одним из "вирусов" в мире является изоляционизм. Он отметил, что это путь к тому, как найти виновных в нерешении своих проблем. Так, например, изоляционизм стал на пути преодоления глобального потепления, а также изоляционизм в экономике, который перешел в категорию экономического протекционизма, а также в вопросах глобальной безопасности.

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"Вместо того, чтобы все страны мира сконцентрировали усилия, некоторые страны выходят из Парижского климатического соглашения. Но нерешенность этой проблемы всем миром означает проблемы для всего мира. НАТО – наиболее сильная система безопасности, несмотря на все проблемы. НАТО не может изолироваться. Оно должно расширяться. Тогда оно становится сильнее. Европа также должна открыть двери, и она не имеет права себя изолировать. Она, наоборот, должна расширяться и увеличивать свое положительное ценностное экономическое и политическое влияние", – сказал политик.

Еще один "вирус", по словам Арсения Яценюка, – неравенство, которое заключается, прежде всего, в отсутствии верховенства права. Для преодоления этого "вируса" необходима равная защита граждан со стороны государства, честные суды.

"Если нет верховенства права, есть коррупция. Чем сильнее верховенство права, тем меньше коррупция, потому что есть ответственность", – подчеркнул он.

Еще один элемент неравенства – отсутствие равных возможностей для всех: "Когда 1% населения мира владеет 50% всех богатств мира, это несправедливо".

"Вирусом" лидер "Народного фронта" назвал и потребительство: "Появляются инстинкты вместо ценностей. Происходит подмена – вместо ценностей становится то, что ценно: товары, услуги, деньги. Они нужны в жизни, только они являются следствием, а не причиной".

Опасным Арсений Яценюк назвал также "вирус" уныния – в себе, своей стране. В то же время "вирусом номер один" в мире лидер "Народного фронта" назвал страх.

"Страх поражает всех. Страх парализует волю, уничтожает нас изнутри. И страх очень быстро распространяется. Живет и питается он только за счет одного – нашей безволия и мифов. Они очень легко и быстро "продаются". И мы легко ими заражаемся", – сказал бывший премьер.

Ключевым в борьбе со всеми "вирусами", подчеркнул Арсений Яценюк, является преодоление страха. Он обратился к участникам Форума для молодежи: "Не бойтесь поражений, не бойтесь ошибок и препятствий. Не бойтесь ничего, верьте в себя, и тогда все "вирусы", которые сегодняшний мир производит, будут уничтожены вашим иммунитетом, нашим украинским национальным иммунитетом".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Яценюк назвал "химерой" документ "Двенадцать шагов к миру на Донбассе", представленный на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик предупреждает об опасности, которую таит в себе международная инициатива.

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