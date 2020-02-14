Документ "Двенадцать шагов к миру на Донбассе" – это химера: Яценюк

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предостерегает от поддержки инициативы "Двенадцать шагов к миру на Донбассе", которая была обнародована в рамках Мюнхенской конференции побезопасности . Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Он пояснил, что этот документ – не более чем химера, но ее уже активно подхватила российская пресса.

"Они (пресса РФ – Ред.) пишут, что документ подготовила "группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности", куда вошли деятели из США, Европы и России. В аннотации вспоминают имена генерала Бридлава, руководителя Мюнхенской безопасности конференции, посла Ишингер, а также бывшего министра иностранных дел России Иванова и других. Но пусть не введут никого в заблуждение отдельные авторитетные имена из этого списка, ни предложенные идеи: документ "международных экспертов" о 12 шагов к миру "на Донбассе" – это химера", – заявил политик.

По его словам, в документе содержится набор многих различных рекомендаций, но отсутствует важнейшая идея – вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль за нашей государственной границей.

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"Поэтому этот порыв – пустой. А пустоту не следует серьезно рассматривать. Но со всей серьезностью надо отнестись к двум тезисам этого "документа". Они все объясняют. Т.н. "Шаг восьмой" предусматривает составить дорожную карту для отмены санкций из России. А т.н. "Шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" с участием всех соседей Украины", – указывает Арсений Яценок.

По его словам, эти советы означают только одно: нам предлагают принять условия России, заплатить за них, и на основе нашего собственного исполнения этих условий – отменить санкции с агрессора. А затем вместо нашего народа построить нам "настоящую Украину.

"Не удастся", – коротко резюмировал Яценюк.

Напомним, сегодня в 14:00 (в 15:00 по Киеву) в столице Баварии стартует ежегодная 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Она традиционно пройдет в центре Мюнхена, а ее слоган — westlessness – беззападность. Более 35 глав государств и правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны будут искать ответ на вопрос, почему мир и даже сам Запад становятся менее прозападными?

На Мюнхенскую конференцию отправился также президент Украины Владимир Зеленский: он выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

О том, как проходила конференция в прошлом году и что на ней обсуждалось, смотрите в сюжете:

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