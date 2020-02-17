В Киеве пройдет Форум по безопасности для молодежи

На мероприятии выступят более 200 представителей из всех регионов Украины и заграницы

В столице Украины состоится VIII Киевский Форум по безопасности для молодежи. Двухдневное мероприятие начнется в ближайшую пятницу.

Форум на тему "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие" пройдет 21-22 февраля. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности – социальными, демографическими, экологическими.

Мероприятие будет организовано Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" при поддержке канадского посольства и Центра информации и документации НАТО в Украине. Информационным партнером выступит телеканал "Украина 24".

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В форуме запланировано участие более 200 представителей из всех регионов Украины, а также из-за границы: Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии.

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В частности, планируются выступления:

премьер-министра Украины (2014-2016) и основателя Фонда "Открой Украину" Арсения Яценюка;

главы представительства НАТО в Украине Александера Винникова;

чрезвычайного и полномочного посла Канады в Украине Ларисы Ґаладзы;

чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс;

философа и писателя Вахтанга Кебуладзе;

писателя и телеведущего Виталия Портникова.

Напомним, в прошлом году в Киеве состоялся XII Форум по безопасности, который ежегодно организует фонд Арсения Яценюка "Открой Украину". Как проходило мероприятие, смотрите в видеосюжете:

А в декабре фонд Яценюка организовал во Львове Первый региональный форум по вопросам безопасности для молодых лидеров.

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