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В Киеве пройдет Форум по безопасности для молодежи

17 февраля, 19:11

На мероприятии выступят более 200 представителей из всех регионов Украины и заграницы

В столице Украины состоится VIII Киевский Форум по безопасности для молодежи. Двухдневное мероприятие начнется в ближайшую пятницу.

Форум на тему "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие" пройдет 21-22 февраля. На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности – социальными, демографическими, экологическими.

Мероприятие будет организовано Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" при поддержке канадского посольства и Центра информации и документации НАТО в Украине. Информационным партнером выступит телеканал "Украина 24".

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В форуме запланировано участие более 200 представителей из всех регионов Украины, а также из-за границы: Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии.

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В частности, планируются выступления:

  • премьер-министра Украины (2014-2016) и основателя Фонда "Открой Украину" Арсения Яценюка;
  • главы представительства НАТО в Украине Александера Винникова;
  • чрезвычайного и полномочного посла Канады в Украине Ларисы Ґаладзы;
  • чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс;
  • философа и писателя Вахтанга Кебуладзе;
  • писателя и телеведущего Виталия Портникова.

Напомним, в прошлом году в Киеве состоялся XII Форум по безопасности, который ежегодно организует фонд Арсения Яценюка "Открой Украину". Как проходило мероприятие, смотрите в видеосюжете:

А в декабре фонд Яценюка организовал во Львове Первый региональный форум по вопросам безопасности для молодых лидеров.

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Арсений Яценюк Форум по безопасности

Источник: Сегодня

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