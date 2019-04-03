Мы обречены на сотрудничество: польский эксперт об отношениях с Украиной

Две страны могут не разделять взгляды друг друга целиком, но будущее у них общее, уверен Павел Сольох

Фото: Flickr

Мы обречены на сотрудничество: польский эксперт об отношениях с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/496/ad9/5ca496ad9b281.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/496/ad9/5ca496ad9b281.jpg 2019-04-03T14:19:17+03:00 Политика Две страны могут не разделять взгляды друг друга целиком, но будущее у них общее, уверен Павел Сольох

В отношениях с Украиной Польше следует научиться действовать в определенных сегментах, считает глава Бюро национальной безопасности (BBN) Павел Сольох.

"Польша решительно выступает за как можно лучшие отношения с Украиной, это наш очень великий сосед", – заявил он на одной из местных радиостанций 2 апреля.

Важнейшими вопросами глава BBN называет безопасность, экономическое сотрудничество и присутствие "1,5 миллионов украинцев на территории Польши", которые, по его словам, создают для поляков не проблему, а "дополнительную ценность".

"Поэтому было бы хорошо, если бы мы согласились с тем, что, хотя в некоторых вопросах мы несогласны и будем между собой остро спорить, в других вопросах мы обречены на сотрудничество, потому что это – в наших и в украинских интересах", – сказал Сольох.

Касательно президентских выборов в Украине эксперт отметил, что Польша "как и партнеры по НАТО и Европейском Союзе, хочет, чтобы Украина была суверенной и демократической", каковой она является на сегодняшний день.

Напомним, ранее министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что у его страны нет своего фаворита на президентских выборах в Украине.

Мы также писали о том, как украинцы участвовали на выборах президента в Польше – граждане пришли на голосование в расположенный в посольстве избирательный участок с самого утра, из-за чего в дипмиссию выстроилась огромная очередь.

Кроме того, представитель Департамента политики безопасности при польском МИД Марек Щигель рассказал, как Россия настраивает Киев и Варшаву друг против друга.

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