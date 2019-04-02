Канцелярия президента Польши: Предсказать результаты второго тура выборов в Украине невозможно

У Варшавы нет своего фаворита на выборах в Украине, страна намерена поддержать любой демократический выбор

Фото: Getty Images

Канцелярия президента Польши: Предсказать результаты второго тура выборов в Украине невозможно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/056/3d0/5c40563d05246.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/056/3d0/5c40563d05246.jpg 2019-04-02T08:59:00+03:00 Новости У Варшавы нет своего фаворита на выборах в Украине, страна намерена поддержать любой демократический выбор

У Варшавы нет своего фаворита в президентских выборах в Украине, и она поддержит любой демократический выбор украинского народа. Такое заявление сделал министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Мы, польские политики, а особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов в Украине являются свидетельством развития демократических институтов", – заявил Щерский.

Он добавил, что Польша будет пристально следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Польский министр выразил надежду, что Украина и дальше будет идти путем реформ и изменений, которые дадут возможность Киеву сблизиться с институтами западного мира.

По его словам, если демократия в Украине победит, то независимо от того, какими будут результаты выборов, это будет свидетельствовать о сохранении западного курса, что очень важно в Польше.

Щерский высказал мнение, что на основании результатов первого тура сложно предсказать результаты второго.

"Сейчас начинается совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество исключительно между двумя кандидатами. Следовательно, это будет означать полную реорганизацию электоратов и распределения поддержки", – подчеркнул министр канцелярии Польши.

В Польше на выборах президента Украины проголосовали около 8 тыс. украинцев, что составляет менее 1% от всех украинский, находящихся в стране.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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