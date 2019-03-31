Выборы президента Украины: в Польше на голосование огромная очередь (фото, видео)

В Варшаве отмечается довольно высокая явка украинских избирателей, который пришли голосовать в посольство

Скриншот.

Выборы президента Украины: в Польше на голосование огромная очередь (фото, видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/070/0bb/5ca0700bbc3a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/070/0bb/5ca0700bbc3a5.jpg 2019-03-31T10:48:39+03:00 Политика В Варшаве отмечается довольно высокая явка украинских избирателей, который пришли голосовать в посольство

Выборы проходят не только на территории Украины – голосования стартовали и за границей. В Польше в избирательный участок выстроилось огромное количество украинцев. Об этом сообщает в Facebook Наталия Панченко, опубликовав соответствующие кадры.

Так, в Варшаве голосование проходит в посольстве Украины. Уже с самого утра пришли голосовать десятки граждан Украины – образовалась большая очередь. Однако проходит все организованно и спокойно.

Фото: facebook.com/nataszita

А тем временем в Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Однако не все было гладко. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь избирательных участков в Украине, в основном по техническим причинам. А вот чрезвычайных происшествий не зафиксировано и все проходит спокойно.

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