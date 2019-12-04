"Мы по-прежнему открыты для диалога с Россией" – генсек НАТО

Альянс начинает диалог о возможном присоединении Китая к новому договору о нераспространении ракет средней и меньшей дальности

REUTERS/Yves Herman

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Россия – самый близкий и большой партнер НАТО, поэтому альянсу нужен диалог с Россией. Об этом на итоговой пресс-конференции встречи лидеров стран-членов НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны избежать новой гонки вооружений. Мы видели, как Россия нарушила Договор ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который перестал действовать – Авт .). Нам нужны соглашения, которые будут сдерживать наращивание военных потенциалов, особенно ядерных", – заявил Столтенберг.

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Также, по его словам, альянс начал диалог о том, чтобы включить Китай в новый договор, который бы сдерживал наращивание военных потенциалов. Генсек НАТО подчеркнул, что у Китая большой экономический потенциал, который позволяет вкладывать значительные ресурсы в военную сферу.

"И если бы Китай был стороной ДРСМД, он бы его нарушил, поскольку уже развернул сотни ракет средней и меньшей дальности", – заявил Столтенберг.

Помимо этого, в пункте 4 итоговой декларации встречи лидеров стран-членов НАТО говорится, что Альянс "продолжит взвешенно и ответственно подходить к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению действия Договора ДРСМД, и которые представляют значительный риск для евроатлантической безопасности".

Напомним, в Лондоне находятся и корреспонденты "Сегодня", которые следят за всеми событиями на полях саммита и сообщают, что там происходит. Следите за новостями на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что через пять лет страны НАТО планируют увеличить расходы на оборону на 400 млрд долларов .

В ответ российские власти выразили свое беспокойство и заявили, что не намерены участвовать в гонке военных расходов с НАТО.

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