"Мы понимаем": США отреагировали на обыски в редакции "РИА Новости Украина"

Аресты журналистов или обыски в средствах массовой информации, если это делается, должны выполняться в соответствии с законом, заявила Нойерт

Соединенные Штаты понимают, что обыски в редакции "РИА Новости Украина" связаны с защитой от антиукраинской пропаганды, но призывают украинские власти действовать строго в рамках закона. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена интенсивной пропагандой. Когда мы разговариваем с большим количеством наших зарубежных союзников и партнеров, они, безусловно, стали жертвой и понимают влияние и охват российской пропаганды. Поэтому мы понимаем опасения Украины по этому поводу", – заявила Нойерт.

Она добавила, что в то же время такие действия властей, как обыски и задержания – очень серьезные и крайне важно осуществлять их в соответствии с законом.

"Аресты журналистов или обыски в средствах массовой информации, если это делается, должны выполняться в соответствии с законом. Это то, что включает в себя международные нормы по правам человека. Мы серьезно относимся к этим действиям", – сказала Нойерт.

Напомним, утром во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.