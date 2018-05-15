Руководителю "РИА Новости – Украина" объявлено о подозрении в госизмене

Сегодня, 20:34

Продолжается досудебное следствие

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Руководителю "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в этот день СБУ сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.

Во вторник утром в Киеве правоохранители также задержали Кирилла Вышинского.

Как сообщали в СБУ, в настоящее время предварительная квалификация уголовного правонарушения ч.1 ст. 111 – это госизмена.
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"Сегодня"

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