Руководителю "РИА Новости – Украина" объявлено о подозрении в госизмене
Продолжается досудебное следствие
Руководителю "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса "РИА Новости – Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Уголовное производство, открытое по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Ранее в этот день СБУ сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.
Во вторник утром в Киеве правоохранители также задержали Кирилла Вышинского.
Как сообщали в СБУ, в настоящее время предварительная квалификация уголовного правонарушения ч.1 ст. 111 – это госизмена.
Вы сейчас просматриваете новость "Руководителю "РИА Новости – Украина" объявлено о подозрении в госизмене". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"