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"Мы стадо или мы нация?": Зеленский резко осудил "теплую" встречу эвакуированных из Китая

21 февраля, 20:18

Доверять надо не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу.

"В следующие две недели мы с честью должны пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус – это вирус ненависти", – Владимир Зеленский обратился к украинцам после событий в Новых Санжарах.

Мол, "нужно ответить на жизненно важный вопрос: мы есть или нас нет, мы толпа или сплоченный народ, мы стадо или мы – нация?".

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Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным в медцентре "Новые Санжары".

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"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", – написала Скалецкая на своей странице в Facebook.

Начальник санатория Нацгвардии Александр Блинов рассказал, что вопреки реакции местных, никто из эвакуированных украинцев, помещенных в санаторий, не высказывал своей обиды: по его словам, люди просто простили то, что их так нерадушно встречали местные жители.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Новые Санжары Владимир Зеленский обращение

Источник: Сегодня

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